卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」が4日、中国・成都で行われ、日本は第2ステージの第3戦でスウェーデンと対戦し、8－0で勝利した。同日には第2戦のドイツ戦も行われ、こちらは8－3で勝利。第1、第2ステージ通じて6連勝となり、5日には宿敵・韓国と激突する。 ■スウェーデンを8－0で圧倒 スウェーデンと対戦した日本。第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔