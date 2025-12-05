セントラル野球連盟は5日から「2026年度JERAセントラル・リーグスケジュールカレンダー」を「アドサービス」から発行し、販売を開始した。セ・リーグ公式戦全日程、およびセ・パ交流戦日程を掲載。4月から9月までの6カ月月間には、セ・リーグ6球団の2025年シーズンの「歓喜」をテーマに躍動感ある選手の写真を掲載している。その他にも2025年度の優勝チーム、各球団の監督紹介など、情報が満載となっている。1部税込み1500