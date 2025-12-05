2025年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第3次選考結果が5日、発表された。日本選手権で優勝したヤマハの遊撃手・相羽寛太内野手（23）ら37人が突破。最終結果は8日に発表される。