去年、1都3県で発生した18件の首都圏闇バイト強盗事件のうち、千葉県市川市の強盗傷害事件を指示したとして、20代の男4人が逮捕されました。警視庁の刑事部長が異例の会見を行いました。【映像】警視庁の会見の様子「1年余にわたり全力で捜査に当たり、首謀者の検挙に至りました」「一連の強盗事件で逮捕した実行役や関係事件の被疑者などから押収したスマホ、約750台の解析を行いました」（警視庁・親家和仁刑事部長）福地紘