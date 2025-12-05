½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤Ç¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£VTR¤ÇËÌÀî¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬34ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤êµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÍÜ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¤¬¡ÖÀÎ¤Ïº£