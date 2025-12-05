「Xアカウントの『西麻布の母』は、参政党の議員や職員もウォッチしていると思いますよ。フォロワー数が多いので、無視できない存在です」こう明かすのは、参政党に詳しいジャーナリストの畠山理仁（みちよし）氏だ。参政党のアンチとして9万人を超えるフォロワーがいる『西麻布の母』が、ときおり“シフトチェンジ気味”なことが、参政党界隈のSNSだけでなく、政治系SNS全体をザワつかせているという。政治担当記者が解説する。