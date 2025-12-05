ジャルパックは12月2日、12〜2月出発の国内旅行において、「お買い得便特集」を公開。路線や出発便をかしこく選んだり、クーポンを利用することで、お得に旅を楽しむことができるという。ホテルJALシティ札幌 中島公園本特集では、「混雑を避けてゆったりな旅をしたい!」「行ってみたいところがたくさんあるけれど気軽に旅をしたい!」「時間にこだわりはなく、なんと言ってもコスパ重視!」という方にぴったりなプランが多数登場。