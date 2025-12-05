FIDOアライアンスは12月5日、新たなデジタルクレデンシャルに関するイニシアチブを発表した。イニシアチブは信頼性を確保し、相互運用可能なアイデンティティ・ウォレットのエコシステムを構築することを目的としている。加速する日本企業のパスキー導入日本市場では、過去1年間においても、主要な業界において新たなパスキーの導入が拡大し、多数の証券会社がパスキーの導入を開始。これには大和証券や今村証券、岩井コスモ証券、