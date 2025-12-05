元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。キュートなゴルフウエア姿を披露した。 【写真】キュートな姿はまさにゴルフの女神様 「第6回スポーツチャリティトラジマスターズ2026リポーター、そして表彰式の司会を上重さんと務めさせていただきました」と投稿し、丈の短いピンク姿のゴルフウエアでポーズを決める