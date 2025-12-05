わらび餅専門店 門藤 岡山店／温わらび餅 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマはぐっと寒くなってきたのであたたかいスイーツです。岡山から、ぷるぷる食感ときな粉が香る、温かい「わらび餅」を紹介します。 岡山市北区にある「門藤」はバリエーション豊かなわらび餅がたっぷり楽しめる、わらび餅の専門店です。 おすすめが、寒い時季限定の温かい「わらび餅」（500