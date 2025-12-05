アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の仲川瑠夏(るな、28)が5日までに自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルにイメチェンしたことを報告した。 【写真】鮮やかな金髪ボブ!メガネスタイルもクール 「髪切って染めたルンルン」とつづり、ブラウンのロングウェーブヘアから、さらに明るい金髪のストレートボブに変身した姿を公開。メガネスタイルのチャーミングな自撮りショットを複数