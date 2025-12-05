楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト７位の阪上翔也外野手（２２）は背番号４２と発表された。対戦してみたい投手で名前を挙げたのが、今季１２勝３敗、防御率１・４６でパ・リーグＭＶＰのソフトバンク・モイネロ投手（２９）。「勢いのある真っすぐと、すごく曲がる変化球を持っている。その球を打ち返したい」とイメージを膨らませていた。「（走攻守）三拍子で爆発的な力を出せるところ