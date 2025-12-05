５日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、政府が住宅ローン減税を５年間延長する方針を示したことを取り上げた。この日の番組では、長期金利の上昇が止まらない中、住宅ローンの選択は固定金利か変動金利のどちらを選ぶかで議論した。コメンテーターで出演の国際弁護士・八代英輝氏は「人生の選択ですね」と、まず発言。「例えば固定の方はフラット３５（最長３５年の全期間固定金利）とかを