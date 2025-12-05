楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト６位の九谷瑠投手（２６）は背番号４５と発表された。クラブチームの矢場とんブースターズで３年間プレーし、今年から社会人野球の王子に入社。ここ数年で環境が一気に変わるなか、来季からはプロの世界で戦うことになる。クラブチームでの経験を振り返り、「環境のせいにしない、そういうところが学べた。そこはこれからも生かしていきたい」。どんな環