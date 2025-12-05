中国軍や海警局が100隻を超える艦船を東アジアの海域に展開しているとロイター通信が報じました。これまでで最大規模だということです。ロイター通信は4日、複数の関係筋の話として、中国軍や海警局が多数の艦船を東アジアの海域に展開していると報じました。艦船の数は一時、100隻を超え、これまでで最大規模だということで、軍事演習を行うのかなど、動向に注目が集まっています。中国側が高市総理の台湾有事をめぐる答弁に強く