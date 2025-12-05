国による障害児支援をめぐり、立憲民主党はきょう（5日）、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の所得制限を撤廃するための法案を提出しました。特別児童扶養手当は心身に障害がある子どもを持つ保護者が対象で、障害の程度に応じて月におよそ3万8000円から5万7000円支給され、障害児福祉手当は重度の障害を持つ子どもに対して月におよそ1万6000円支給されます。一方、中所得世帯から所得制限が設けられていて、当事者たちからは制限