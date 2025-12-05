元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ブラトップ＆レギンス姿でトレーニングショットを公開した。「トレーニングできる時にちゃんとやってるよ！最近載せれてないので近々載せますっ！！」とつづり、ブラトップ＆レギンス姿でトレーニングしているショットをアップした。時東は05年に元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴び、翌年にはつ