天童市によりますと、5日の午前9時30分ごろ、山形県天童市山元地内で親子とみられるクマ２頭が目撃されました。 【画像】クマのものと思われる足跡 現場近くにある、駐車スペースにはクマのものと思われる足跡がはっきりと残されていました。 市が注意を呼びかけています。 ■クマのものと思われる足跡（画像） 画像ありの記事を最初からhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2330889?display=1