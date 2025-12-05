「子どもがすくすく育つ街に住みたい」と移住を考える子煩悩パパ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、奥さんが静岡県出身のパパタレント・みなみかわとともに、毎年移住希望地で上位にランクインする静岡を家族より一足先に下見して、魅力を満喫する。「くりぃむ有田の静岡移住計画」が１２月１０日午後７時から静岡朝日テレビで放送する。ＳＮＳで話題の肉汁があふれ出るハンバーグや、静岡に魅せられた移住者がつくるクラフトビ