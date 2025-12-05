◆スノーボードビッグエア女子Ｗ杯第２戦・予選（５日、北京）女子予選が行われ、２２年北京五輪銅メダルで今年の世界選手権金メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が計１７１・５０点の３位で通過した。昨季から続く来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考レースでし烈な争いを繰り広げる２人が、６日の決勝に進んだ。来年１月までのＷ杯で獲得したポイントで決まり、１８歳の鈴木萌々（キララクエスト）