来季から楽天でプレーすることが決まった前田健太投手（37）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。早川隆久（27）ら来季からチームメートとなる選手と交流し“マエケン画伯”の最新作も披露した。前田は早川に近づくと笑顔で談笑。さらに早川の左利き用のグラブを借りてはめてみて感触を確かめるなど来季から同僚となる左腕と交流を深めた。また、広島時代にチームメートだった会沢