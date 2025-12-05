楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト５位の伊藤大晟投手（１８）は背番号７９と発表された。また背ネームを「ＴＡＩＳＥＩ．Ｉ」とした。チームには伊藤裕季也内野手（２９）がおり、今オフでＤｅＮＡから伊藤光捕手（３６）が加入。同期入団ではドラフト２位に伊藤樹投手（２２）もいる。伊藤姓が数人いるため、「自由にしていいよって（言われて）。名前を入れて、これにしました」と説明