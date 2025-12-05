Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）が５日、最終節の京都戦（６日、サンガスタジアム）に向けオンライン取材に応じ、「最後に勝って終わりたいし、自分は（アジア・チャンピオンズリーグ・エリートを含め）２試合を責任もって集中してやるだけ」と、リーグ戦では９月２７日以来となる勝利を誓った。１１月３０日・ＦＣ東京戦のホーム最終戦セレモニーで今季限りの退任を発表。「サポーターの皆さんから感謝の言葉をかけていただき