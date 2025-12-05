ポップカルチャーの祭典、「東京コミコン2025（東京コミックコンベンション2025）」が2025年12月5日に開催初日を迎えた。幕張メッセのステージでは、同イベント史上最多となる来日セレブがいきなり勢揃いで登場。会場を熱狂の渦に巻き込んだ。 「東京コミコン」オープニングステージでは例年、来日セレブが一人ずつ登場する形式だが、人数最多となる今年からは新展開。白幕が振り落とされると、全セレブ