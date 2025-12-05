エレコムは、年末年始シーズンを前に、「デジタル大掃除」として、古くなった電源タップやケーブルの定期的な見直しを呼びかけている。年末年始シーズンには「デジタル大掃除」同社によると、電源タップの寿命は使用環境にもよるが、一般的に3〜5年とされる。電源コードやプラグの劣化を定期的に確認することが重要で、年末の大掃除時にチェック項目として組み込むことを推奨している。事故防止のためには、水濡れに注意し、コンセ