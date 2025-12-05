名古屋市は、東日本大震災以降行っている岩手県陸前高田市への職員の派遣を、来年3月で終了する方針です。 名古屋市は2011年の東日本大震災直後から、陸前高田市へ避難所の運営支援や区画整備に携わる職員などこれまでにのべ262人を派遣してきました。 今年度も防災関連の部署に1人を派遣しています。 名古屋市は、今年度で復興庁が定める「第2期復興・創生期間」が終了するほか、陸前高田市で区画整備を伴う事業がお