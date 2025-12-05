５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６３．５３ポイント（０．２４％）安の２５８７２．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２．０５ポイント（０．１３％）安の９０９４．４３ポイントと反落した。売買代金は８１６億５９１０万香港ドルに縮小している（４日前場は９２２億７８２０万香港ドル）。模様眺めのスタンスが相場の重し。中国では週明け８