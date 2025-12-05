東京・日本橋にて、Wonjungyoをはじめとする人気コスメブランドが集結した期間限定ポップアップストアが12月19日からオープン！テーマは「CATCH the SPARKLE」で、冬のきらめきをイメージした幻想的な空間が広がります。会場では、コスメ詰め放題やオリジナルチャーム作りなど、ワクワクする体験がいっぱい。また、最大30%オフのアウトレット品や、学生証提示で10％OFFになる特典も！ 幻想的な空間で心と