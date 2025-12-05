政府・自民党は、防衛力を強化するための財源として、所得税の引き上げを2027年1月から行うことで検討に入りました。【映像】訓練の様子政府は防衛力強化の財源として、所得税・たばこ税・法人税の引き上げを決めていますが、所得税だけは実施が先送りされてきました。高市政権になり、防衛費を「2027年度までにGDP比で2％」とする目標を前倒すなど防衛関係の予算は今後も増える見通しで、財源の確保が課題となっています。