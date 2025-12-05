お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が自身のInstagramで二級建築士試験に合格したことを報告した。田中は「なんとか合格できましたー！！(泣) 嬉しくて、ホッとして、焼肉食べました！！苦労が報われたなぁ。」と投稿し、喜びを表現。さらに、練習で描いた製図の一部や、建築士っぽい写真も載せている。試験に合格した背景には、田中の多くの努力があったことが伺える。投稿には、田中が東京六本木にある国際文化会館に訪れた様