けさ、山形県天童市で登校中の小学生がクマ３頭を目撃しました。 【画像】クマ目撃現場 市によりますときょう午前７時４０分ごろ、天童市蔵増の八幡神社近くにクマ３頭がいるのを登校中の小学生が発見しました。 クマは親グマ１頭と子グマ２頭とみられています。 発見した小学生が一度自宅に戻り家族が警察に通報しました。 これを受け市や警察、猟友会などがパトロールを行いましたが、今のところクマの行方は分かって