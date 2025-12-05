ガンバ大阪は12月５日、ファン・アラーノが契約満了に伴い、2025シーズン限りでチームを離れることを発表した。29歳のブラジル人MFは、これまで母国のインテルナシオナルやコリチーバでプレー。2020年に鹿島アントラーズに加入し、日本のキャリアをスタート。22年７月にガンバ大阪に移籍し、攻撃の貴重な戦力として活躍してきた。 ファン・アラーノはクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。「サポータ