女優高島礼子（61）が、4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。深夜の行動を披露した。テーマは「真夜中に年齢と闘う女たち」。VTRでは高島のプライベートの様子が流された。大のスイーツ好きで、限定クッキーを購入するために行列に並ぶ様子や、スイーツを前にした画像を公開した。VTRでは仕事終わりの深夜に、友人とカフェでパフェを食べる姿からスタート。61歳ながらスタイルの良さを維持。「食べたい