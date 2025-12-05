2025年度の第30回新藤兼人賞授賞式が5日、都内の如水会館で行われた。同賞は、日本映画の独立プロ58社によって組織される協同組合日本映画製作者協会が、本年度公開作品の中から将来性のある新人監督と、優秀な作品の完成に貢献を果たしたプロデューサーや企画者を選出、授与する。本年度は選考対象の215作品の中から「見はらし世代」の団塚唯我監督（27）が金賞に選ばれた。同作は今年5月にフランスで開催されたカンヌ映画祭に併