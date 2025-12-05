俳優梅沢富美男（75）が5日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。物価高対策の一環として、鈴木憲和農相が打ち出している、自治体による「おこめ券」配布案をめぐりキレ気味に持論を展開する一幕があった。番組では兵庫・尼崎市が今年10月までに配布したおこめ券について、1世帯につき5枚2200円分を割り当て、総予算約8億5000万円を組んだことを伝えた。内訳は窓口設置と郵送費などで約2億3000万円、