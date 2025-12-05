菊花賞４着のゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は日経新春杯・Ｇ２（２６年１月１８日、京都）を目標にすることが１２月５日、分かった。この日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬は現在、滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧中。今年の日経新春杯では２４年の菊花賞４着馬ショナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）が２着と好走した。