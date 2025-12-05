【ワシントンＤＣ（米国）４日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会の組み合わせ抽選会は米国東部時間５日正午（日本時間６日午前２時）にワシントンＤＣのジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われる。抽選会を翌日に控え、会場では試合を開催する１６都市の各ブースがメディア向けに公開された。最も注目を集めたのはメキシコシティで、各映像メディアが長い列をつくり、広報担当からのコメントを取っていた。