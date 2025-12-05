ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）がポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指すソン・ソンムン（宋成文＝２９）とドジャースとの?パイプ役?となっている。キム・ヘソンにとってソン・ソンムンはＫＢＯキウム時代の先輩。仲のいい?兄貴分?をドジャースが積極的に交渉に乗り出しているとの報道が米メディアで報じられ、再びチームメートになる可能性も出てきている。キム・ヘソンは４日にソウルで開かれたスポーツ