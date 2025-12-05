メドレーは12月4日、次世代医療プラットフォーム「MEDLEY AI CLOUD」のプロダクトとして、病院・有床診療所向けに提供する電子カルテ「MALL（モール）」について、新たに「AI文書作成アシスト」を開発し、一部の医療機関へのパイロット版の提供を開始したことを発表した。「MALL」で「AI文書作成アシスト」の提供を開始した○新機能開発の背景メドレーの医療プラットフォーム事業では、病院・有床診療所をはじめ、無床医科診療所、