楽天の新入団選手発表会見が５日、仙台市内のホテルで行われた。ドラフト４位の大栄利哉捕手（１８）は背番号７２と発表された。福島県出身で地元・東北にゆかりのある選手として注目される。「温かいところが一番だと思っている。多くの人に応援されるような選手を目指していきたい」と力強く語った。目標とする選手にオリックス・森友哉捕手（３０）を挙げて、「森選手のようにバッティングでも守る方でも信頼されるようなキ