【モデルプレス＝2025/12/05】歌手のLiSAが12月3日、自身のInstagramを更新。同日放送されたフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第1夜』でのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「綺麗すぎる」透け感ドレスから美脚◆LiSA「FNS歌謡祭」ドレス姿のオフショット公開LiSAは「早見沙織さんのナレーションバトンを受け取って、無限城と共に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌 ＃残酷な夜に