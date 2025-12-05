願いが叶う十字 人さし指のつけ根の下にある木星丘に十字マークが現れることがあります。この相は、願望が成就しやすい人に出るありがたいサインです。この場所に縦に昇る向上線と交差する形だったり、単独で十字が現れたりしますが、どちらも同じ意味です。 なりたい自分像や叶えたい目標を具体的に描き、向上心を持って前向きに人生を歩むことで、願いが叶っていきます。 【出典】『新版 手相の教科書』