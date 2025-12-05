日銀12月利上げ後も利上げ継続姿勢維持する見通しドル円154.80円に下落 日銀が今月の会合で利上げする公算が大きい。また、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通しと関係者の話としてブルームバーグが報じている。 米関税政策と米経済の先行き不確実性が低下、日銀の経済見通しが実現する確度が高まっている。政策の打ち止め感は出さない見通し。 利上げ継続姿勢維持との見方から円が上昇、ドル円は155.10