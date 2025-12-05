157.60ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.43エンベロープ1%上限（10日間） 155.8710日移動平均 155.75一目均衡表・転換線 155.5321日移動平均 155.36一目均衡表・基準線 155.10現値 154.31エンベロープ1%下限（10日間） 153.46ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.49一目均衡表・雲（上限） 150.48100日移動平均 149.97一目均衡表・雲（下限） 148.1