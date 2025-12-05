俳優の柴咲コウが5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にでゲスト出演。意外な趣味について語った。VTRで登場した女優の満島ひかりから「必ずぬいぐるみみたいなのをカバンにぶら下がっていたり可愛らしい部分がたくさんあって」と意外な一面を明かされた柴咲。「よく見てますよね。本当によく観察してるし忘れないし…」と満島を称賛した。鈴木奈穂子アナから「キャラクターものとかぬいぐるみとかお好きなんですか？」