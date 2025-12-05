ＪＲ土讃線の高知―土佐山田間の開通１００周年を記念した式典が４日、高知県香美市土佐山田町の土佐山田駅で開かれた。ＪＲ四国の関係者や沿線自治体の市長らが出席し、記念ラッピングが施された列車が同駅を出発した。同区間（１５・３キロ）は１９２５年に高知線の一部として開通し、３５年には高知線が土讃線に改称された。２０２４年の１日あたりの利用者数は高知駅で３９０３人、土佐山田駅で８２４人に上る。式典では