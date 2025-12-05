主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。12月4日（木）に放送された第7話では、有希子が加賀まりこ演じる被害者・赤沢秋絵になりきって話す一幕が。喋り方、表情…まるで本人が憑依したかのような芝居がSNS上で「鳥肌立った」「演技力すご…怖すぎる…」と称賛されている。（※以下、