Snow Manの佐久間大介が、12月4日の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング＆わんにゃん観察バラエティ アニマリング合体SP』（TBS系）に出演。映画『ナイトフラワー』で共演した森田望智とともに、大型犬6頭の飼い主の悩み解決に挑む姿が放送され、大きな反響を呼んでいる。 【画像】大型犬5頭を同時にお散歩する佐久間大介／犬たちと全力でふれあう佐久間大介 ■佐久間大介がラフなファッションで大型犬5頭を同時にお散