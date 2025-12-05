阪神の大竹耕太郎投手（３０）が５日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０００万円アップの１億３０００万円でサインした（金額は推定）。ソフトバンクに育成４位入団し、来季はプロ９年目となる。今季はケガで開幕から出遅れたが５月に１軍ローテに復帰すると、１６試合の登板で９勝４敗、防御率２・８５と成績を残した。球団からも「しっかり復帰してから１軍の舞台で貢献してくれた。ありがとうございました」