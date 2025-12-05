timeleszの菊池風磨が5日、都内で行われた「プレミアムウォーター『“生”天然水』新CM発表会」に出席。プレミアムウォーターの新ブランディング「生天然水」のアンバサダーに就任し、実際に飲んで感じた魅力を力説した。【写真】プレミアムウォーター「生天然水」アンバサダー就任に就任した菊池風磨新CMで着用した真っ白な衣装で登場した菊池。CMでは公式キャラクターである“カッパのぴーちゃん”と共演しているのだが、撮